Balıkesir'de polisten 23 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 23 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Balıkesir il merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Edremit, ve Manyas ilçelerinde 26.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 9 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 37 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 26.08.2021 tarihinde Balıkesir il merkezi ve Edremit ilçesinde yapılan 8 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 71 adet sentetik ecza hap, 16,89 gram metamfetamin, 31,57 gram esrar, 1,42 gram toz esrar, 1,33 gram sentetik kannabinoid, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dijital hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.