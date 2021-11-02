Balıkesir'de polisten 240 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de Narkotik ve Asayiş polislerinin son 1 hafta içinde il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında 240 şahıs gözaltına alınırken, adlî makamlara sevk edilen 52 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 30.10.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs gözaltına alınırken, adlî makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet tüfek ve bu tüfeklere ait 24 adet kartuş ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik il merkezi ve Ayvalık ilçesinde yapılan 13 ayrı çalışmada, 13 şahıs gözaltına alınırken, şahıslar haklarında yapılan adlî işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 12,77 gram metamfetamin, 2,37 gram esrar, 1,19 gram bonzai, 144 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şahsın işyeri ve ikametlerinde yapılan kontrollerde 3 adet ruhsatsız tabanca 4 adet kuru sıkı tabanca 152 adet sentetik ecza hapı 59 adet tabanca fişeği 30 adet kuru sıkı fişeği ele geçirildi. Konu ile ilgili 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezinde, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Marmara, Sındırgı, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda 127 aranan şahıs gözaltına alınırken, 43 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 17 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 132 adet fişek, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 42 adet kartuş, 5 adet Kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 55 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 1 haftada yapılan 60 ayrı çalışmada il merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Kepsut, Bigadiç, Havran ve Erdek ilçelerinde 80 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 şahıs sevk edildiği adlî makamlarca tutuklandı, 4 şahıs adlî kontrol şartıyla, 72 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 215 gram metamfetamin, 150 gram esrar, 150 gram bonzai, 28 gram kokain maddesi, 997 adet sentetik ecza hap, 3 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi, bin 70 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.