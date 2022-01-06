Balıkesir'de polisten 25 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptıkları operasyonlarda 25 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 20 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince bir adreste yapılan aramada 19 kilo kıyılmış tütün, 15 adet mükerrer kullanım için koparılmış TAPDK bandrolü ele geçirildi.