Balıkesir'de polisten 254 şahsa gözaltı

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 254 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 104 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Kepsut, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yaptıkları asayiş, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 39 ayrı çalışmada 254 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 104 şahıs tutuklanırken, 52 şüpheli şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 167 gram metamfetamin maddesi, 129 gram esrar maddesi, 57 adet sentetik ecza hap, 22 adet ecstasy,

12 kök kenevir bitkisi, 4 gram eroin maddesi, 2 gram skunk maddesi, 15 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek ve 30 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet fişek suçtan elde edildiği düşünülen 150 Euro, 52 Dolar ve 4 bin 150 TL ele geçirildi.