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Balıkesir'de polisten 27 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 21 ayrı uygulamada 27 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken adli makamlara sevk edilmek üzere 2 şahıs göz altına alındı.

Balıkesir'de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 21 ayrı uygulamada 27 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken adli makamlara sevk edilmek üzere 2 şahıs göz altına alındı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 07-08 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 21 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Edremit ve Bandırma İlçelerinde 27 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere göz altına alınırken 25 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 15,37 gram esrar, 102,43 gram metamfetamin, 597 adet sentetik ecza hap, 13,99 gram bonzai, 2 bin 800 lira uyuşturucudan ele edildiği düşünülen para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

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