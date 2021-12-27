Balıkesir'de polisten 50 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 50 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla şehir merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, ve Savaştepe ilçesinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 31 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 4 adet fişek, 5 adet ruhsatsız tüfek, bu tüfeklere ait 45 adet fişek, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 1 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak, il merkezi, Edremit ve Gönen İlçelerinde yapılan 17 ayrı çalışmada, 19 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, diğer yakalanan 18 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 596,67 gram esrar, 28 gram metamfetamin, 790 gram sentetik kannabinoid, 195 adet sentetik ecza hap, 1 adet Kurusıkı tabanca ve 4 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 485 TL. 2 adet dijital hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek, 1 adet telsiz ve şarj cihazı ele geçirildi.