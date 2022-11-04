Balıkesir'de polisten 55 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 55 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 26 şahıs tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek ve Gömeç İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 26 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ve 36 adet fişek ele geçirildi.