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Balıkesir'de polisten 9 şüpheliye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de narkotik polisleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 21-22.07.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Ayvalık ve Gömeç İlçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şahıs sevk edildiği adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 9 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılmıştır. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2,28 gram metamfetamin, 48 kök hint keneviri bitkisi, 9,25 gram esrar ve 36 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

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