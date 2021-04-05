Balıkesir'de polisten huzur operasyonları

Balıkesir'de olis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında 13 uyuşturucu şüphelisi ve asayiş uygulamalarında da 6 aranan şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 04.04.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Bandırma ve Erdek İlçelerinde yapılan 8 çalışmada, 13 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı ve 10 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 957,27 gram metamfetamin, 249 adet sentetik ecza hap, 1,39 gram sentetik bonzai, 5 gram esrar, 7 gram skunk, 15 adet fişek ve 1 adet kartuş,1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde 04.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı ve adli makamlara sevk edilenlerden 2 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 28 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 16 adet kartuş ele geçirildi.