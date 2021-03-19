Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında 21 aranan şahıs, uyuşturucu operasyonlarında da 9 kişiyi yakaladı. Yakalanan bu zanlılardan adli makamlara sevk edilen 5'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak dün Balıkesir şehir merkezi, Bandırma, Ayvalık ve Edremit İlçelerinde 7 ayrı çalışmada, 9 şahsı yakaladı. Zanlılar haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 10,92 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza hap, 15,70 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gömeç İlçelerinde yapılan huzur uygulamalarında 21 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait çok sayıda fişek, kartuş ve diğer malzemeler ele geçirildi.