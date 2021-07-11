Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda ise 6 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Ayvalık, Edremit, Erdek, Gönen ve Savaştepe İlçelerinde 09.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 2 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 09.07.2021 tarihinde İl Merkezi, Bandırma ve Edremit İlçelerinde yapılan 5 ayrı çalışmada, 6 şüpheli şahıs yakalanırken, yakalanan 1 şahıs sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı ve 5 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 1,77 gram metamfetamin, 1,55 gram bonzai maddesi ve 11 adet sentetik hap ele geçirildi.