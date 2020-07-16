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Balıkesir'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda 4 silah ve mermi ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda 4 silah ve mermi ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis ekipleri operasyonlarda 5 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Emniyet Müdürlüğü personellerince yapılan 4 çalışmada 5 şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 129 adet sentetik ecza hap, 6.92 gram skunk maddesi, 0.57 gram esrar maddesi ve 0.70 gram metamfetamin ele geçirildi.



Polis 4 silah ve mermi ele geçirdi


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir il merkezinde, 1 adet Blow marka ve 1 adet Retay marka 9 mm çapında kuru sıkı tabanca, Ayvalık ilçesinde 1 adet Colt marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 1 adet fişek, Burhaniye ilçesinde, 1 adet 9 mm çapında Glock marka tabanca bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 1 adet fişek olmak üzere toplam 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.

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