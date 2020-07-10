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Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis operasyonlarda 7 kişi gözaltına aldı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ili genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 4 ayrı operasyonda yapılan aramalarda; 11.18 gram metamfetamin, 2.87 gram bonzai, 27 gram skunk, 1 gr esrar ve 7 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Polis ekipleri operasyonlar sırasında 7 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

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