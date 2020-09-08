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Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri uyuşturucu madde satıcılarına göz açtırmıyor.

Balıkesir'de polis ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri uyuşturucu madde satıcılarına göz açtırmıyor. Polis ekipleri ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda 12 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda; 1 şahıstan 10 adet uyuşturucu nitelikli hap, 1 şahıstan 23 adet uyuşturucu nitelikli hap, 1 şahıstan ruhsatsız kurusıkı tabir edilen tabanca, 1 şahıstan 109 adet uyuşturucu nitelikli hap, 1 şahıstan 18.50 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

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