Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada yaptıkları 44 uyuşturucu operasyonunda 70 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Operasyonlar sırasında polis ekipleri çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 09.11.2020 - 15.11.2020 tarihleri arasında İl genelinde yaptıkları uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 44 çalışmada 70 şüpheli şahsı yakalarken, adli makamlara sev kedilen 4 şahıs tutuklandı ve 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 3 kilo 454gram esrar, 61 gram bonzai maddesi, 197 adet ectasy hap, 2 bin 205 adet ecza hap, 69 gram metamfetamin maddesi, 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek ve 111 adet fişek ele geçirildi.