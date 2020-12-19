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Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 5 ayrı operasyonunda 8 şüpheli yakalanırken adli makamlara çıkarılan 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 5 ayrı operasyonunda 8 şüpheli yakalanırken adli makamlara çıkarılan 1 kişi tutuklandı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 5 çalışmada 8 şahıs yakalandı ve 1 şahıs ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 23,24 gram esrar, 1,34 gram kokain, 11,30 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

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