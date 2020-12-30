Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 9 ayrı uyuşturucu operasyonunda 17 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Sındırgı, Gönen ve Erdek ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 9 çalışmada 17 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk olunan 1 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 12,52 gram metamfetamin, 0,62 gram sentetik kannabinoid, 11 adet sentetik ecza hap, 10,99 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.