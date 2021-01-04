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Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 12 ayrı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 12 ayrı uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheliyi yakaladı. Polis operasyonlar sırasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir merkez, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç ve Erdek ilçelerinde yaptığı ayrı 12 çalışmada, 16 şahıs yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 10,32 gram metamfetamin, 73 adet sentetik ecza hap, 5,33 gram esrar, 19,21 gram bonzai maddesi, 12 adet ecstasy hap ve 0,80 gram kokain maddesi ele geçirildi.

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