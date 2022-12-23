Balıkesir'de polisten uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de Narkotik polis ekiplerinin il merkezinde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışında elde ediliği değerlendirilen para ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak İl Merkezi'nde yapılan ikamet aramasında; 7 parça halinde 713,23 gram esrar, 2 parça halinde 0.91 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hapı ve Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 340 TL ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.