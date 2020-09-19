Balıkesir'de polisten uyuşturucu ve aranan şahıslara operasyon

Balıkesir'de motosikletli polis timleri ve narkotik polislerinin ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timlerince yapılan operasyonda, 1 kişiden 11 adet uyuşturucu nitelikte hap elde edildi. Manisa'dan çalıntı olduğu tespit edilen 1 araç şahıslarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin Balıkesir 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "silahla tehdit" suçundan arandığı tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Narkotik ekiplerince şehir merkezinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmada 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 3,34 gram esrar, 51 adet sentetik hap ve 0,22 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.