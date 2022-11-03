Balıkesir'de polisten uyuşturucu ve kaçak tütüne geçit yok

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları kaçak tütün ve uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik operasyonlarda toplam 102 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Polisin yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak dolu makaron ve silahta ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kaçak tütün, sigara kullanımını önlemeye yönelik olarak Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Edremit, Bandırma, Erdek, Gönen, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk ve Burhaniye İlçelerinde toplam 102 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklanırken, 7 şahıs adli kontrol şartıyla, 86 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 3 bin 373 adet sentetik ecza hap, 262 gram esrar maddesi, 201 gram metamfetamin maddesi, 197 gram skunk maddesi, 12 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 46 adet fişek, 40 bin adet dolu makaron, 7 bin adet boş makaron, bin 115 adet Kesilmiş TAPDK bandrolü, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi, 6 Litre etil alkol, 14 kg kıyılmış tütün ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 110 TL. para ele geçirildi.