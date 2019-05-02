Balıkesir'de Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak

Mübarek Ramazan ayı sofralarının vazgeçilmezi pide fiyatı Balıkesir'de de belli oldu. Balıkesir Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç, 300 gram Ramazan pidesinin 2,5 liradan satılacağını belirtti. Balıkesir Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu toplantısının hemen ardından açıklama yapan Başkan Niyazi Tunç, “Alınan yönetim kurulu kararıyla 2019 yılı Ramazan ayından 300 gram pide 2,5 liradan satılacak. Yaklaşmakta olduğumuz mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

2018 yılında 300 gram Ramazan pidesi 2 lira, 2017 yılında ise 175 gram Ramazan pidesi 1 liradan satışa sunulmuştu.