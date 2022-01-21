Balıkesir'de resim kursu emeklilere moral oldu

Ahmet Akın Kültür Merkezinde haftanın 3 günü düzenlenen kursa katılan 20 kişinin çoğunluğunu emekliler oluşturuyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün 3 ay önce başlattığı resim kursu devam ederken, kursa katılanların çoğunluğunu da emekliler oluşturdu. Kadınlı erkekli 20 kişi çalışmalarını gün boyu sürdürürken, hazırlanan eserlerde yılsonu sergilerinde görücüye çıkacak Resim öğretmeni Begüm Cevahir'in öncülüğünde sürdürülen çalışmalarda çok güzel ürünler ortaya çıkarken, atölyenin duvarları da resimlerle doldu. Sanatın bir dalından tutmaya çalıştıklarını anlatan kurs öğretmeni Begüm Cevahir, “Burhaniye Halk Eğitimi Merkezinde yetişkinlerle resim kursumuz devam etmektedir. Burada yaş sınırına bakılmaksızın herkesle beraber, sanatın bir dalından tutmaya çalışıyoruz. Eğitimlerimiz temel seviye eğitimi ile başlayıp yağlıboyaya kadar devam etmektedir. İsteyen kursiyerlerimiz realist çalışmalardan da başlıyor. İsteyenlerimiz özgün çalışmalar yapabiliyorlar. Daha çok bireysel çalışmalara dayanıyor atölyemizin kuralları. Kişiye özgü, karaktere ve yeteneğe özgü çalışmalarla devam ediyoruz” dedi. Asker emeklisi Abdullah Uğur da, “Bu atölyeye 6-7 yıldır devam ediyorum. Tamamen amatörce bir çalışmamız var. Sevdiğimiz saydığımız öğretmenlerin eşliğinde ufak tefek bir şeyler yapıyoruz. Yıl sonunda sergiler açıyoruz. Bu arada ürünlerimiz beğeni topluyor. Arkadaşlarımızın hepsi amatör. Ama hepsi hevesli . İsteyerek buraya geliyorlar” dedi. Emekli öğretmen Canan Bahadır ise, ”Ben Gaziantep'ten geldim Emekli öğretmenim. İki yıl kurs aradım. Bu yıl kısmet oldu. 3 aydır kursa geliyorum. Öğretmenimiz çok çok iyi. Benim biraz temelim olmuşken, ondan çok şey öğrendim. Her şey güzel. Arkadaşlarımız çok çok güzel. İntibak ettim, daha çok hoşuma gitti. Resim yapmayı çok seviyorum. Çok çok şeyler öğreniyorum burada. Çocukluğumdan beri hep yapmak isterdim. 55 sene sonra resme başladım” dedi.