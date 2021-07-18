Balıkesir'de risk haritası 'Mavi'ye döndü

Aşılamanın başladığı günden bu yana hatırlatma ve uyarılarına her mecrada devam eden Vali Hasan Şıldak, tedbirlere de devam edilmesini dile getiriyor. Özellikle mesafe ve maske kuralının geçerli olduğunu, bunlara uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirten Vali Şıldak, bugün yaptığı paylaşımıyla aşılamanın bayram boyunca aksatılmadan devam edeceğini ifade etti. Balıkesir'in tüm ilçelerinde aşı polikliniklerinin Kurban Bayramı süresince açık olacağını bildiren Vali Şıldak, aşı yaptırmayan herkesi sağlıklı günlere ulaşmak için aşı olmaya davet etti.