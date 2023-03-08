Balıkesir'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında bölgede etkili olmaya başlayan sağanak yağış sonrasında Kazdağları üzerindeki derelerden gelen yağmur suları, Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nin büyük bir kısmında su baskınlarına neden oldu. Sağanak yağış nedeniyle mahallenin yüksek kesimlerindeki sokaklar ise adeta dereye döndü. İzmir Çanakkale karayolunda da bazı bölgeler su altında kaldı. Araç sürücüleri suda ilerlemekte zorluk çekerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yetkililer sağanak yağışın önümüzdeki saatlerde de devam edeceği yönünde uyararak, vatandaşları önlem almaya çağırdı.