Balıkesir'de sağlık çalışanlarına şiddet kınandı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde, hastayı görmeden ilaç yazmayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'nun darp edilmesini kınayan Balıkesirli doktorlar, İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleştirdikleri basın açıklaması ile sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddeti kınayarak 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Balıkesirli sağlık emekçileri, sağlıkta şiddete karşı bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İzmir'de Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'nun darp edilmesini kınayan Balıkesir Aile Hekimleri Derneği, Balıkesir Tabip Odası, Balıkesir Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Derneği Sendikası Balıkesir Temsilciliği İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yaparak sağlıkta artan şiddete tepki gösterdi. Balıkesir Tabip Odası Genel Sekreteri Figen Özoğlu, Türkiye'de sağlık kuruluşlarında günde ortalama 30 şiddet olayı yaşandığını söyleyerek sağlıktaki şiddet olaylarına bir kez daha dikkat çekerek, “29 Mart 2019 tarihinde Bornova Yunus Emre 29 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) görevli meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları saldırıya uğramıştır. Eşine ilaç yazdırmak için gelen hastaya hastanın kendisi olmadan işlem yapılamayacağı açıklaması yapılmıştır. Bunun üzerine, yaklaşık 10 dakika sonra hastanın eşi ASM'ye gelerek meslektaşımıza saldırmış, burnunun kırılmasına ve değişik yerlerinden yaralanmasına neden olacak derecede meslektaşımızı darp etmiştir. Bununla yetinmeyen şehir eşkıyası, mahalledeki diğer yakınlarını çağırmıştır. İki araba eli sopalı kişi ASM'ye gelerek ASM'de görevli iki meslektaşımızı, meslektaşlarımızın olay yerinde bulunan eşlerini, hemşire ve hizmetlileri, olaya engel olmaya çalışan esnafı darp etmiştir. Bizler yöneticilerimize sesleniyor ve diyoruz ki yapılacak her değişiklikte sahada uygulayıcı olan bizler diyaloğa hazırız. Uygulama esnası her konuda yaşadığımız sorunları ve çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Çalışanım memnun edemeyen ve koruyamayan hiçbir sistem başarılı olamaz" dedi.