Balıkesir'de sağlık yatırımları ele alındı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında yapılan toplantıda Balıkesir'in sağlık yatırımları değerlendirildi.

Valilik Kocaseyit Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin sağlık yatırımları ile ilgi bilgi verdi. Müdür Keskin yaptığı sunumda, il genelinde sağlık alanında devam eden, ihale aşamasında olan, proje çalışmaları sürdürülen ve planlanan yatırımları açıklamalı olarak aktardı.

Vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerini güçlendirilerek, ihtiyaçları karşılayacak. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi, Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi gibi yeni sağlık tesisi yatırımları ile ilgili konuların değerlendirildiği toplantıda Balıkesir'deki sağlık tesislerinin ihtiyaçlara göre öncelik durumları da ele alındı. İlçeler, İl ve Sağlık Bakanlığı aşamalarındaki gelişmeler masaya yatırıldı.

Vali Hasan Şıldak toplantıda yaptığı değerlendirmede, özellikle son iki yıl içinde başlatılan ve önümüzdeki yıl ihalesi yapılacak yeni yatırımlarla Balıkesir'de sağlık tesisi ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılanacağını, bu durumun son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yatırımların yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarına göre planlandığını sözlerine ekleyen Şıldak, Sağlık Bakanlığının pek çok noktasında önemli çalışmaları olduğunu ifade etti. Hastaneler, ağız diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, acil sağlık istasyonları olmak üzere vatandaşlara kaliteli ortamlarda hizmet sunmak için adeta bir hizmet yarışı yaşandığını vurguladı. Vali Şıldak, bu süreçte destekleriyle birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren hayırseverlere de teşekkür etti. Sağlık yatırımlarının hızlandırılması konusunda Milletvekillerine ve Büyükşehir Belediyesine de teşekkür eden Şıldak Sağlık Müdürlüğünün de bu konuda büyük gayret gösterdiğini belirtti.