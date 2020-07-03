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Balıkesir'de sahil temizlik ekibi boğulmak üzere olan genç kızı kurtardı

Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sarımsaklı plajlarını temizleyen mıntıka ekibi denizde yüzerken boğulmak üzere olan bir genç kızı ölümden kurtardı.

Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sarımsaklı plajlarını temizleyen mıntıka ekibi denizde yüzerken boğulmak üzere olan bir genç kızı ölümden kurtardı.


Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarında serinlemek için denize giren Ayşe Soygu isimli genç tatilcinin sahilin yaklaşık 50 metre açığında suyun içerisinde çırpındığını gören Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sarımsaklı plajlarını temizleyen mıntıka ekibi üç personel bir an bile tereddüt etmeden denize atladı.


Ömür Yar, Fırat Savca ve Utku Tutucu isimli Büyükşehir personeli genç kıza ulaşarak su yutmakta olan ve imdat çığlıklarıyla yardım isteyen genç kızı karaya çıkarmayı başardı.


Bu olayın yaklaşık bir saat öncesinde yine aynı yer olan Sarımsaklı Halk Plajları bölümünde 10 yaşında bir çocuğun boğularak hayatını kaybettiği öğrenilirken, Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki üç personel ise görgü tanığı vatandaşların takdirini kazandı.

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