Balıkesir'de Sahil Turizm jandarmasına yeni araç

Sınıf Turizm Jandarma Karakol Komutanlığı ve diğer bağlı birlik komutanlıklarının ihtiyacını karşılamak maksadıyla 19 Adet araç devriye müdahale aracı Jandarma Genel Komutanlığınca tedarik edilerek Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Jandarma İl Komutanlığının Emniyet ve Asayiş hizmetlerinin devamını sağlamak, kaliteli hizmet vermek, meydana gelen olaylarda verimliliği artırmak ve vatandaşlara daha iyi ve hızlı ulaşabilmek amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı envanterine eklenen 19 adet devriye müdahale aracının İlçe Jandarma Komutanlıkları ve yeni teşkil edilen 1. Sınıf Turizm Jandarma Karakol Komutanlıklarına dağıtımı yapıldı.