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Balıkesir'de sahte içki operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda sahte içki ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Edremit İlçesinde sahte/kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişinin işyerinde yapılan aramada; 160 litre etil alkol ve 420 adet içki yapımında kullanılan aroma ve kit ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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