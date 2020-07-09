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Balıkesir'de saman yüklü kamyon yangında kül oldu

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Yaylabaşı Mahallesi’nde saman balyası yüklü kamyon, bilinmeyen bir nedenle yanarak, kül oldu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Yaylabaşı Mahallesi'nde saman balyası yüklü kamyon, bilinmeyen bir nedenle yanarak, kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, olay Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Yaylabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Araç sahibi Sabri Okçu 10 E 86784 plakalı aracına yüklediği 700 balya samanı satmak üzere akşamdan Yaylabaşı Mahallesi'nde geldi. Aracını köy meydanına park ederek samanlarını sabah satmak için bekleyen vatandaşın kamyonu sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Saman yüklü kamyona Kepsut itfaiyesine ait yangın söndürme araçları ile müdahale edilmesine rağmen kamyon tamamen yanarak hurda haline dönüştü. Yangınla ilgili jandarma ve itfaiye ekiplerinin incelemeye başladığı öğrenildi.

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