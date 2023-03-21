Balıkesir'de seçim öncesi güvenlik toplantısı yapıldı

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik alınacak tedbirler Vali Hasan Şıldak başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Toplantıda, seçimin Balıkesir'de huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesini teminen alınacak bütün tedbirler görüşüldü. Vali Şıldak, seçim öncesi ve seçim günü alınacak tedbirlerle huzuru bozucu ve seçimin huzurunu tehlikeye düşürücü hiçbir harekete müsaade edilmemesi talimatı verdi.

Gerekli her tür planlama ve hazırlığın detaylı şekilde gerçekleştirilmesini isteyen Vali Şıldak öncelikli görevin seçimin huzur ve güven iklimi içerisinde yapılmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Balıkesir Ögretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Yıldız, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Bnb. Emrah Kadir Çakır, İlçe Emniyet Müdürleri ve İlçe Jandarma Komutanları katıldı.