Balıkesir'de seçim sonrası ilk anket

31 Mart seçimlerinin ardından anketörler Balıkesir'in nabzını yokluyor. İl genelinde 3 bin kişi üzerinde uygulanacak olan ankette vatandaşlara Büyükşehir ilçe belediyeleri ve başkanlarıyla ilgili sorular yöneltiliyor.

Merkezi İstanbul'da bulunan özel bir araştırma ve danışmanlık hizmeti veren bir şirket tarafından Balıkesir'de bir anket çalışması başlatıldı. 15 kişilik ekip Balıkesir il genelinde yaklaşık 3 bin kişi ile bire bir görüşecek. Yapılan araştırmada anketörler vatandaşlara hangi partiye oy verdiniz? Şuan hangi partiye oy verir yada hangi partilere oy vermezsiniz? Büyükşehir ve ilçe belediye başkanının seçim sırasında ki hangi vaadini hatırlıyor musunuz? Büyükşehir ve ilçe belediye başkanının sizce ilk yapması gereken icraatı ne olmalı gibi sorular yöneltiliyor.