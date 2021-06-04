Balıkesir'de şeker otu tarımı yaygınlaştırılacak

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, şeker otu (stavia) üretim tesislerinde inceleme yaptı. Şeker otu üretim tesisi sahibi Selahattin Güvenç'ten bilgi alan Kaymakam Memiş, tesisleri gezerken, bitkinin ilçede yaygınlaştırılması için çalışma yapacaklarını söyledi.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Çoruk yolu üzerindeki şeker otu üretim tesislerinde inceleme yaptı. İşletme sahibi emekli albay Selahattin Güvenç, Kaymakam Memiş'e şeker otu üretimi ve tesisler hakkında bilgi verdi. 12 yıl önce üretime başladıklarını anlatan Güvenç, şeker otunun diyabetlilerin umudu olduğunu söyledi. Amerika ve Almanya'ya kuru yaprak ihracatı yaptıklarını anlatan Güvenç, “12 yıldan bu yana üretim yapıyoruz. Fide üretiminde bir hayli başarılıyız. Avrupa ülkelerinde tohumlarda çimlenme olayı yüzde 25' i geçmezken, biz yüzde 80 çimlenmeyi gerçekleştirdik. Şeker otu basında da çok sayıda haber oldu. Böylelikle ilçe tanıtımına da katkı sağlıyoruz. Bu yıl, Kızıklı Mahallesinde, Havran Büyükdere Mahallesi ve Gömeç ilçe merkezinde toplam 22 dekar alanda ekim yapıldı. Şeker otu diyabetlilerin umudu oldu. Bunun yanı sıra zeytin yaprağı çayı ve kantaron yağı da üretiyoruz” dedi. Selahattin Güvenç'ten üretim ve pazarlama konularında bilgiler alan Kaymakam İlyas Memiş, ilçede şeker otu ekiminin yaygınlaştırılması için çalışma yapacaklarını söyledi. Kaymakam Memiş, “Güzel bir iş yapıyorsunuz. Pandemi dolayısıyla gelememiştik. Bu gün buraya gelme fırsatımız oldu. İlçe de böyle bir üretimin olması çok iyi. Gördüğüm kadarıyla başarılı bir üretim yapıyorsunuz. Madem bunun pazarı da var. Bizim bunu ilçede yaygınlaştırmamız lazım. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ile görüşeceğim. İlçemizde bu bitkiyi yaygınlaştırmak için çalışma yapacağız” dedi.