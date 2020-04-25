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Balıkesir'de sessiz cumartesi

Korona virüs nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Balıkesir’de, kısıtlamanın üçüncü günü de sessizlik devam ediyor.

Korona virüs nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı Balıkesir'de, kısıtlamanın üçüncü günü de sessizlik devam ediyor.


31 ilde süren sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü günü de Balıkesir sokakları sessiz kaldı. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte, sokakta polisler, bekçiler, zabıtalar ve sağlık çalışanlarının olması dikkatlerden kaçmadı. Normal günlerde kalabalık olan Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda polisin güvercinlere ekmek verdiği görülürken, yine normalde akımın yoğun olduğu Milli Kuvvetler ve Anafartalar Caddeleri ise bariyerlerle trafiğe kapatıldı.


Balıkesir'de ve diğer büyükşehirlerde sokağa çıkma kısıtlaması pazar gece yarısına kadar sürecek.

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