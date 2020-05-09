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Balıkesir'de sessiz hafta sonu

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Balıkesir’de cadde ve sokaklar boşalarak sessizliğe büründü.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Balıkesir'de cadde ve sokaklar boşalarak sessizliğe büründü.


Korona virüsü salgını dolayısı ile uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı sonrasında Balıkesir sokakları sessizliğe büründü. Görevliler haricinde sokak ve caddelerde kimse bulunmazken acil durumlar dışında vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor. Şehrin ana arterleri, ara yolları ve kavşaklarında emniyet ekipleri trafiğe çıkan araçları durdurarak kimlik ve izin belgelerini kontrol ettikten sonra araçların yeniden trafiğe dönmelerine müsaade ediliyor.

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