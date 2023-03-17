Balıkesir'de silah, mühimmat imal ve ticaretine operasyon

Balıkesir'in Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonda silah ve mühimmat imal eden 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca silah, mühimmat imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Burhaniye ve Gömeç İlçelerinde silah, mühimmat imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin işyeri ve ikamet adreslerine operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda, 4 adet tabanca, 26 adet fişek, 81 adet şarjör, 621 adet muhtelif silah parçası, 1 adet torna makinası ve 3 adet namlu açmada kullanılan torna parçası ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.