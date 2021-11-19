Balıkesir'de silah ticareti yapan 35 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı 3 operasyonda silah ticaret yapan 35 şahsın ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Adliyeye sevk edilenlerden 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar sırasında daha önceki tarihlerde 3 ayrı olayda 35 şahıs gözaltına alınırken, adlî makamlara sevk edilenlerden 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 35 adet şarjör, 899 adet dolu ve boş fişek, 3 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan sürgü kapak takımı,1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan tabanca namlusu, 2 adet kılıç, 2 adet sustalı bıçak, 1 adet nakil izin belgesi olmayan tabanca ele geçirildi.