Balıkesir'de silvikültür tatbikatları tamamlandı

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen silvikültür, ağaçlandırma ve üretim konularındaki uygulamalı tatbikatlarda sona gelindi. Tatbikatlar Bandırma, Alaçam, Dursunbey ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilerek tamamlandı. Tatbikatlarda Silvikültür Şubesi tarafından gençlik bakımı, genç meşçere bakımı, tohumlama, hazırlama, boşaltma ve ışık kesimleri gerçekleştirildi. Ağaçlandırma Şubesi tarafından kültür bakımı ve fidan dikimi, İşletme Pazarlama Şubesi tarafından ise kesimlerdeki iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik alınması gereken tedbirler anlatıldı. Elde edilen emvalin standardizasyonuna uygun olarak piyasa ihtiyacına göre boylanması uygulamalı olarak gösterildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı tamamlanan tatbikatların değerlendirmesini yaparak 2018 yılının çok başarılı geçtiğini ifade etti. Metin Kırcı gerçekleştirilen çalışmalarda en alttan en üste kadar emeği geçen tüm personeli ile gurur duyduğunu belirtirken “2019 yılında hedefimizi bir kademe daha yükselterek burada alınan bilgiler ışığında çalışmalarımızın çok daha başarılı ve hedeflerin üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.

Tamamlanan tatbikatlara Bölge Müdür Yardımcıları Zafer Çetin, İsa Çapkın, Silvikültür Şube Müdürü Sezgin İşbakan, Ağaçlandırma Şube Müdürü ve İşletme Pazarlama Şube Müdür V. Savaş Ünle, İşletme Müdürleri, İşletme Şefleri, Danışmanlık Hizmet Alımıyla Çalışan Mühendisler, Orman Muhafaza Memurları ile üretimde çalışan işçiler katıldı.