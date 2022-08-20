Balıkesir'de simit 5 lira oldu

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası'nın aldığı karar doğrultusunda simit fiyatlarına güncelleme yapıldı. Daha öncel 100 gramlık simit 4.00 liradan satılırken, alınan karar sonrasında gramajı aynı kalarak fiyatı 5 liraya yükseltildi.

Artan girdi maliyetlerinin yükselmesinin ardından Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası harekete geçti. Simit imalatında kullanılan un, susam, sıvı ve katı yağ fiyatlarının son günlerde artması üzerine oda yönetimi simit fiyatında güncellemeye gitti.

“Artan girdi maliyetleri esnafı sıkıntıya soktu”

Oda başkanı Niyazi Tunç artan girdi maliyetleri sonrasında simit ve unlu mamul üreticilerinin sıkıntıya girdiğini belirterek, alınan kararlı simit fiyatında 1 liralık güncellemeye gittiklerini söyledi. Tunç, “Son dönemde gelen fiyat artışlarıyla birlikte un, yağ ve işçilik fiyatları artış gösterdi. Esnafımız ürettiği simitten para kazanamaz duruma geldi. Bu nedenle aldığımız karar doğrultusunda simit fiyatlarını 1 lira artışla güncelledik” diye konuştu