İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de sis etkili oldu

Balıkesir güne sisli bir sabah ile uyandı.

Sabah saatlerinde etkili olan sis dolayısı ile görüş mesafesi düşünce, trafikte bulunan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.


Balıkesir'de son bir haftadır aralıklarla etkili olan sis bu sabah da kendini gösterdi. Görüş mesafesinin düştüğü şehirde işe ve okula gitmek için evden çıkan vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. Bazı araçların park lambalarını yakarak ilerlediği görülürken, sisin Paşaalanı ve Bahçelievler Mahallelerinde kendini daha çok hissettirdiği görüldü.

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