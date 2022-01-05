Balıkesir'de sisli gün batımı

Balıkesir'de drone ile kaydedilen sisli gün batımı görüntüleri kendine hayran bıraktı.

Balıkesir'in batısından gelen sis gün batımıyla beraber eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı. Yılın ilk haftasında günün sıcak geçmesiyle birlikte güneşin gün boyu etkisi günbatımına yansıdı. Böylelikle güneş batarken sis ile kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Şehrin yer yer sis ile kaplandığı drone ile görüntülenirken, şehrin batı kısmında ise gün batarken sis ile birlikte bazı köylerin sisten kaybolduğu görüntülendi.