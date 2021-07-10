Balıkesir'de sokak hayvanları için özel timler kuruldu

Balıkesir'de sokak hayvanlarını korumak ve kollamak adına Balıkesir Valiliği özel tim kurdu. Özel timde Emniyet Müdürlüğü, Jandarma ve Belediye personeli ekipler çalışacak.

Balıkesir Valiliği bünyesinde oluşturulan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü koordinesindeçalışmalarını yürüten Sokak Hayvanlarını Koruma ve Besleme Grubu bu alanda etkinlik ve çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Grup, toplumda hayvan sevgisinin arttırılması, sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi, hayvanlara karşı duyarlılığın, farkındalığın ve bilincin geliştirilmesi yönündeki faaliyetlerine bütün ilçelerde devam ediyor.

Vatandaşlarımıza sokak hayvanlarının korunması, sokak hayvanlarına yapılabilecek kötü muamelelere karşı işletilmesi gereken süreçler hakkında bilgilendirmelerin de yapıldığı çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin ekipleri de eşlik ediyor.