Balıkesir'de sokak kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

Balıkesir'in en işlek caddelerinden Anafartalar caddesinde meydana gelen münakaşa bıçaklı kavgaya döndü.

Anafartalar Caddesinde bulunan PTT binasının yanında isimleri belirlemeyen 2 kişinin neden çıktığı belirlemeyen münakaşası bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada 1 kişi bacağından yaralandı. Polis ekipleri kavgaya hemen müdahale ederek, bıçaklı şahsı gözaltına aldı. Bıçaklama olayı sonrası cadde de uzun araç kuyrukları oluştu. Araç sahipleri yerde yaralı şahsa bakmak için bekleme yapınca polis ekipleri araç sürücülerine trafiği aksatmamaları için uyarılarda bulundu. Yaralı şahıs 112 ekiplerince Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturmaya devam ettiği öğrenildi.