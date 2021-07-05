Balıkesir'de son 1 haftada 96 uyuşturucu şüphelisine gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 28.06.2021 - 04.07.2021 tarihleri arasında yaptıkları 60 ayrı operasyonda, il merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Susurluk, Gönen ve Kepsut ilçelerinde 96 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Adlî makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklanırken, 2 kişi adlî kontrol kararıyla, 87 şahıs da haklarında yapılan adlî işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 15 gram esrar, 426 adet sentetik ecza hap, 3 adet ectasy hap, 85 gram bonzai, 546 gram metamfetamin, 62 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 11 adet fişek ve 450 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.