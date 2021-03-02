Balıkesir'de son 3 günde 26 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 3 günde yaptıkları asayiş uygulamalarında 26 aranan şahsı yakalarken, 19 ateşli silah ve 30 fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Sındırgı ve Savaştepe ilçelerinde 26-27-28 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 26 aranan şahıs yakalanırken, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 11 adet av tüfeği fişeği, 3 adet tabanca, 20 adet tabanca fişeği,1 adet kurusıkı tabanca ve 9 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.