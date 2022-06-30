Balıkesir'de Spor Okulları açılışı gerçekleştirildi

Balıkesir'de Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılış töreni gerçekleştirildi.

50. Yıl Spor Parkı'nda yapılan programda; halkoyunları, çeşitli spor gösterileri, voleybol alt yapı ligleri ödülleri ve sporcu eğitim merkezi öğrencilerinin malzeme dağıtım töreninin ardından Merkezim Her Yerde etkinlikleri ile çocuklar ve gençler gönüllerince eğlendiler.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri açılışa katılım gösteren vatandaşlara ve sporculara farklı branşların tanıtımını yaparak bilgilendirmelerde bulundu.

Çocuk ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen GSB Spor okulları 24 farklı branşta olacak.

Yaza merhaba spor etkinliklerinin kardeşçe sevgi ikliminde geçmesi dileklerini ileten Balıkesir Vali Yardımcısı İrfan Demiröz; sporun birleştirici gücüyle ulusal ve uluslararası düzeyde çocukları, gençleri bir araya getiren bir faaliyet olduğunu belirtti. Genç yavrularımızla ve onlara sahip çıkan velilerimizle gurur duyduğunu ifade eden Demiröz, "Değerli spor teşkilatımızı gece gündüz demeden fedakarca yöneten spor il müdürümüz ve ekibini, antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, "Son yıllarda dünya çapında ülkemiz adına madalya alan sporcularımız çoğaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımızın tesisleşmeye önem vermeleri sebebiyle ilimizde de 20 ilçemizde büyük yatırımların yapıldığını, tesisleşmenin olduğunu gururla görüyoruz. Tüm bu çaba ve çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “24 branşta 120 antrenörümüzle birlikte binlerce çocuğumuza, gencimize, 20 ilçemizde tüm tesislerimizle hizmet veriyoruz. Teşkilatımızın kuruluşunun 84. yıldönümüne denk gelen bu günde biz de Balıkesir olarak kıymetli protokolümüz, Velilerimiz ve sporcularımızla açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Amacımız, sporun tabana yayılması, yetenekli çocuklarımız ve gençlerimizi Türk sporuna kazandırarak ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak. Ülkemizin geleceği sevgili çocuklarımız ve gençlerimizin içinden yarınların şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemizle de binlerce gencimiz ve vatandaşımızı bu imkanlardan faydalandırmak için daha çok çalışacağız. Çok yakında da herkese hitap edecek tam olimpik kapalı yüzme havuzumuz açılacak buradan şimdiden müjdesini veriyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılış törenine, Balıkesir Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, hizmet, şube ve ilçe müdürlerinin yanı sıra İl Spor dalı temsilcileri, antrenör, sporcu ve vatandaşlar katıldı.