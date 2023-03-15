Balıkesir'de Şubat ayında bin 858 konut satıldı

Balıkesir'de Şubat ayında TÜİK verilerine göre bin 858 konut satıldı. Şubat ayında konut satışı Türkiye genelinde azalarak 80 bin 31 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azalarak 80 bin 31 konut satışı oldu. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 980 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 235 konut satışı ve yüzde 10,3 pay ile Ankara, 5 bin 31 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut Hakkari ile 30 konut ile Ardahan 47 konut ile Tunceli oldu."