Balıkesir'de süper öğrencilerin projeleri dikkat çekti

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü merkezde , "Karakalemden Renge", "Uçuşan Melodiler" ve "Hayalime Destek Olun" adlı etkinliklerin yer aldığı bilim şöleninde öğrenciler projelerini anlattı.

Bilim sanat merkezinde başlatılan yılsonu etkinliklerinin açılışını Kaymakam İlyas Memiş yaptı. Okul Müdür Vekili Celal Ağaç, etkinlik hakkında bilgi verirken, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Kaymakam İlyas Memiş de, serginin açılmasında ve eserlerin ortaya konmasında emeği geçen müdür, öğretmen ve öğrencileri kutladı. Öğrencilerin müzik dinletisi ile başlayan sergide, karakalem resim sergisi gezilirken, öğrenciler hazırladıkları projeleri hakkında bilgi verdiler. Öğrencilerin hazırladıkları projeler büyük ilgi gördü. Serginin 4 Haziran'a kadar açık kalacağı kaydedildi.