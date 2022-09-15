Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Balıkesir'in Bigadiç ve İvrindi ilçelerinde KOM ekipleri ve jandarma ekiplerinin yaptıkları operasyonda çok sayıda tarihi eser ve 4 adet dedektör ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tarihi Eser Kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Bigadiç ilçesinde bir şüpheliye ait ikamet adresinde yapılan aramada; 1 adet arama Dedektörü, 1 adet detektöre ait Kulaklık, 43 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen üzerlerinde çeşitli figürler bulunan metal obje, 25 adet sikke, 6 adet yüzük, 1 adet bilezik ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Şüpheli şahsa “2863 SKM ” suçundan adli işlem yapıldı.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İvrindi ilçesinde 1 şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak istediğinin tespiti üzerine şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 550 adet sikke, 150 adet tarihi eser niteliğinde obje, 3 adet metal arama dedektörü, 1 adet hassas terazi ve 1 adet aydınlatma cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.